Ám ảnh chàng trai miệng XXL 'nốc' quả thanh long chỉ nửa nốt nhạc

Your browser does not support the video tag.

Mặc dù quả thanh long khá to nhưng với miệng size XXL thì chưa đầy 1 phút đã trôi xuống họng không còn vết tích (Nguồn: Radio tâm sự)



Cái miệng tuyên bố ăn cả "thế giới" nhé