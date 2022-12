Alibaba không được mua thiết kế chip cao cấp nhất

Arm xác định Alibaba không thể mua những thiết kế chip tối tân do Anh và Mỹ sẽ không cấp giấy phép xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc. Một trong số này là dòng Neoverse V do hiệu suất quá cao, theo nguồn tin của Financial Times. Quyết định sẽ ảnh hưởng đến bộ phận bán dẫn T-Head của Alibaba và các hãng Trung Quốc khác.

Đây là lần đầu tiên Arm không thể xuất khẩu thiết kế chip hiện đại nhất sang Trung Quốc.

Alibaba không thể mua thiết kế chip tối tân từ Arm. (Ảnh: Reuters)

Trước đó hai tháng, Mỹ công bố biện pháp kiểm soát xuất khẩu gắt gao nhằm cản bước Trung Quốc tiếp cận chip hiện đại hay công nghệ, trang thiết bị cần thiết để sản xuất bán dẫn cao cấp trong nước. Theo Paul Triolo – chuyên gia công nghệ của Trung Quốc tại hãng tư vấn Albright Stonebridge, các biện pháp mới đã được cập nhật để tác động đến các loại công nghệ của Arm. Họ phải xác định năng lực của các sản phẩm có đáp ứng hay vượt quá yêu cầu kỹ thuật trong quy định mới hay không.