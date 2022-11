Ali Hoàng Dương lại gặp sự cố thất thần sau vụ tai nạn giao thông

Your browser does not support the video tag.

Clip: Ali Hoàng Dương kể sự cố bị móc mất điện thoại.

Trước đó chưa đầy một tháng, học trò Thu Minh cũng gặp sự cố giao thông khá nghiêm trọng tại Đài Loan.

Theo lời nam ca sĩ, chiếc xe anh đang di chuyển bị kẹp vào giữa sau khi đâm vào xe phía trước, nguyên nhân do xe phía trước dừng đột ngột. Vụ va chạm đã kéo theo loạt xe khác phía sau bị ảnh hưởng. May mắn vụ tai nạn giao thông không gây thiệt hại về người.