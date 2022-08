Alexander Zverev vắng mặt tại US Open 2022

Thông báo trên trang web chính thức của US Open viết: “Tay vợt vào chung kết US Open 2020 Alexander Zverev sẽ không tham dự US Open 2022. Tay vợt 25 tuổi người Đức đã chính thức rút lui khỏi sự kiện vào thứ Hai do chưa hồi phục chấn thương mắt cá”.

Zeverev ngã xuống sân đầy đau đớn trong trận bán kết Roland Garros 2022 hồi tháng 6...

Theo truyền thông Đức, kết quả kiểm tra tại Đức cho thấy chấn thương cổ chân vẫn chưa ổn định. Zverev chưa hồi phục 100% thể lực nên không thể dự tranh. Tay vợt này dự kiến chỉ trở lại thi đấu vào tháng 9 trong khuôn khổ Davis Cup cùng ĐT Đức tại Hamburg.