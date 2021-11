Alec Baldwin đề xuất thuê cảnh sát để 'giám sát an toàn vũ khí' trên phim trường

Alec Baldwin cho rằng các nhân viên cảnh sát là những người phù hợp nhất để giúp giám sát việc sử dụng vũ khí an toàn trên phim trường

Nam diễn viên Alec Baldwin hôm thứ Hai đã đăng lên twitter rằng Mọi bộ phim/ chương trình truyền hình mà có dùng súng, dù là súng giả hay gì đi chăng nữa, cũng nên có cảnh sát tại phim trường. Các nhân viên cảnh sát sẽ do nhà sản xuất thuê với công việc cụ thể là giám sát sự an toàn của vũ khí được sử dụng trong quá trình sản xuất. Đây là tuyên bố mới nhất của nam diễn viên về vấn đề an toàn trên phim trường, liên quan đến vụ xả súng gây chết người trên trường quay bộ phim Rust của ông.