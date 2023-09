Một yếu tố nằm ngoài mặt chuyên môn nhưng ảnh hưởng rất nhiều tới ngôi vị cao nhất, chính là thiện cảm của khán giả đối với các thí sinh. Trước thềm Chung kết mùa 1, cả Gonzo lẫn MCK đều dính vào một vụ lùm xùm về phát ngôn trên mạng, gần như ấn nút tự hủy cơ hội vô địch của họ.

Sang đến mùa 2, Kellie bất ngờ bị công ty cũ tố “ăn cắp chất xám”, dù sau đó nữ rapper đã lên tiếng nhưng vẫn ảnh hưởng ít nhiều tới niềm tin của khán giả dành cho cô. Hoàng Anh - thành viên đội Wowy cũng tạo phản ứng xấu khi có bình luận mang tính bênh vực hành động tạt nước vào máy quay của một thí sinh tham gia Rap Việt mùa 2. Dù chuyện đúng sai có thể tùy vào quan điểm mỗi người, nhưng chắc chắn hình ảnh của các thí sinh dính lùm xùm ngay trước thềm Chung kết đã ảnh hưởng rất lớn tới cơ hội vô địch của họ.



MCK và Gonzo đã tự "bít cửa" chiến thắng ngay trước thềm Chung kết.

Nhìn chung, danh hiệu quán quân ở những mùa trước đều được trao cho những cái tên khá được lòng khán giả. Những quyết định tranh cãi thường nằm lại ở những vòng trước, còn ngôi vị quán quân sẽ chỉ xoay quanh 2-3 cái tên tiềm năng đã được khán giả dự đoán trước. Đó cũng là những sự lựa chọn mang tính an toàn với nhà sản xuất khi họ cần những cái tên có thể dễ dàng tiếp cận được đại chúng cả về màu sắc âm nhạc lẫn cá tính ngoài đời.

Ai xứng đáng trở thành quán quân Rap Việt mùa 3?

Kết quả chung cuộc sẽ được quyết định bởi 40% giám khảo và các huấn luyện viên, 60% còn lại thuộc về khán giả. Chúng ta chưa có kết quả của các giám khảo và huấn luyện viên, nhưng nhìn vào thứ tự sắp xếp bài thi và thời lượng phát sóng của mỗi thí sinh, có thể thấy rằng TEZ, Liu Grace và 24k.Right chính là 3 thí sinh có thời lượng phát sóng nhiều nhất trong tập vừa qua.

Trong khi đó, 24k.Right còn là thí sinh được xếp trình diễn cuối cùng. Một điều trùng hợp thú vị là cả 2 quán quân của các mùa trước cũng đều xếp cuối. Nếu chiếu theo câu thành ngữ “save the best for last”, phải chăng đó cũng là nhận định của các huấn luyện viên lẫn ekip sản xuất?

TEZ từ thí sinh một chọn đã có màn bứt phá tuyệt vời tại đêm thi Chung kết khi đã có một bài hát đầy cảm xúc để tri ân mối tình cũ. Nhưng trong dàn thí sinh Top 9, TEZ có vẻ là một thí sinh chưa nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông.

Liu Grace gợi rất nhiều liên tưởng tới hình ảnh của tlinh ở mùa 1, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, có tư duy âm nhạc rất “Tây”, lại có thế mạnh về vũ đạo, gây tranh cãi khá nhiều khi chiến thắng ở vòng 3 nhưng có màn trình diễn đậm chất hiphop ở đêm Chung kết.



Tez dù đã thi mùa 1 nhưng vẫn có khả năng vô địch mùa 3!

Huỳnh Công Hiếu vẫn có một bài nhạc rất đời, concept của anh rất hay nhưng không ít khán giả cho rằng bài thi vòng trước để lại nhiều ấn tượng hơn. Mikelodic vẫn mang sở trường là khả năng chơi melody lên sân khấu, nhưng bài hát về mẹ của anh bị nhiều khán giả cho là khá “hiền”.

Gần đây còn có ý kiến cho rằng anh bị “ảo fame” sau những status liên tục thể hiện sự bất mãn với một bộ phận khán giả. Double2T khai thác chất miền núi nhưng cũng không tạo nên hiệu ứng bùng nổ như vòng trước. Bên cạnh đó, khán giả cũng nhận ra suốt 1-2 tháng vừa qua Double2T liên tục đi diễn tại nhiều sự kiện lớn nhỏ, đặt ra câu hỏi liệu điều đó có ảnh hưởng đến chất lượng bài thi.

Rhyder tuy đã rap nhiều hơn so với 2 vòng đầu, nhưng chừng ấy có vẻ chưa đủ thuyết phục phần đông khán giả. Thêm nữa, nghi án đạo nhạc của anh tại vòng 3 vẫn chưa được giải quyết rõ ràng. SMO hay Pháp Kiều là những thí sinh mạnh, bài thi ở đêm Chung kết vừa qua của họ có chất lượng tốt, nhưng khó có thể nói đủ sức cạnh tranh cho ngôi vị quán quân.