Ai trả tiền cho người mua trái phiếu doanh nghiệp của bà Trương Mỹ Lan?

Trong khi đó, ông Hoàng Minh Hoàn - Phó Tổng Giám đốc SCB - cho biết, sau khi Bộ Công an có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trương Mỹ Lan và những cá nhân liên quan vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến việc phát hành mua bán trái phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông trong hai năm 2018-2019, SCB đã rà soát và khẳng định Công ty CP Đầu tư An Đông không phải cổ đông của SCB. Bà Trương Mỹ Lan cũng không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, việc bà Mỹ Lan bị bắt không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB.

Có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh với SCB?

Liên quan đến việc một số nhân viên ngân hàng khác chào mời các khách hàng rút tiền tại SCB để gửi vào ngân hàng mình, Giám đốc NHNN Việt Nam chi nhánh TPHCM cho biết NHNN đã có công điện yêu cầu tất cả Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các ngân hàng, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát để xử lý các trường hợp vi phạm.

“Việc cán bộ các ngân hàng thương mại vận động, lôi kéo khách hàng của SCB rút tiền gửi để gửi sang ngân hàng mình là cạnh tranh không lành mạnh, có thể tạo ra sự bất ổn cho SCB lúc này và mất an toàn chung cho hệ thống ngân hàng thương mạI”, ông Tuấn nói.