Ai sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ Châu Hải My để lại?

Châu Hải My qua đời vào ngày 11/12, hưởng dương 57 tuổi. Sự ra đi của cô khiến nhiều khán giả đặt ra nghi vấn về quyền thừa kế khối tài sản khổng lồ mà nữ minh tinh để lại.

Được biết, Châu Hải My hiện tại đang sống độc thân và không có con cái. Theo tờ Sohu, do Châu Hải My không có con và bố cô đã qua đời nhiều năm nên mẹ của nữ diễn viên sẽ là người thừa kế khối tài sản mà cô để lại.



Châu Hải My sống một mình, chăm sóc thú cưng như con.

Được biết, khối tài sản của Châu Hải My gồm có 1 biệt thự rộng 10.000m2 ở trung tâm thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc). Giá trị của căn biệt thự khoảng 325 tỷ đồng. Ngoài ra, Châu Hải My còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị khác. Theo Sina, tổng giá trị khối tài sản của minh tinh họ Châu lên tới 70 triệu USD (khoảng 1.600 tỷ đồng).