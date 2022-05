Ai sẽ được tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4 tại TP.HCM?

Ngày 16/5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ký kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân trên địa bàn thành phố.



Theo đó, mục đích tổ chức tiêm vắc xin mũi 4 nhằm đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin Covid-19, tạo miễn dịch bền vững phòng Covid-19. Việc tổ chức tiêm phải đảm bảo an toàn, chất lượng và đảm bảo đúng tiến độ theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.



Kế hoạch của UBND TP.HCM sẽ tiêm cho 3 đối tượng. Cụ thể:



Người từ 50 tuổi trở lên (dự kiến gần 1,9 triệu người, do các địa phương cập nhật đến ngày 13/5/2022);



Người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến nặng;



Người thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 (cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp)



Việc tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4 được thực hiện tiêm với các hình thức:



Tiêm tại bệnh viện, cơ sở tiêm chủng đối với người lao động đang làm việc hoặc người đang điều trị nội trú tại đơn vị (kể cả người có địa chỉ cư trú tại tỉnh, thành khác đang điều trị).



Tiêm tại điểm tiêm lưu động trên địa bàn theo quyết định của UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện và tiêm tại nhà đối với các trường hợp di chuyển khó khăn hoặc không thể di chuyển đến các điểm tiêm.

Tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4 tại TP.HCM thực hiện ngay khi Bộ Y tế cung ứng.

TP.HCM dự kiến bắt đầu tiêm ngay mũi 4 ngay khi được Bộ Y tế cung ứng vắc xin theo nguyên tắc đơn vị nào chuẩn bị sẵn sàng và bảo đảm an toàn tiêm chủng thì triển khai.



Loại vắc xin được sử dụng là vắc xin mRNA (vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất ); vắc xin do AstraZeneca sản xuất, vắc xin cùng loại với mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3).



Cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm lập danh sách người bệnh đang quản lý, điều trị tại đơn vị; tổ chức tiêm theo hướng dẫn chuyên môn nếu đủ điều kiện tổ chức tiêm chủng theo quy định hoặc hướng dẫn người bệnh về địa phương đăng ký tiêm.



Cơ sở y tế lập danh sách người làm việc tại đơn vị đủ điều kiện tiêm vắc xin mũi 4 để tổ chức tiêm (nếu cơ sở đủ điều kiện); trong trường hợp chưa đủ điều kiện tiêm chủng thì chủ động phối hợp với cơ sở tiêm chủng khác hoặc địa phương nơi trú đóng để tổ chức tiêm vắc xin cho người lao động đang làm việc tại đơn vị theo quy định.



Cơ sở xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy có quản lý điều trị người nhiễm HIV lập danh sách người bệnh đủ điều kiện tiêm vắc xin Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) gửi về cơ quan quản lý trực tiếp để phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm vắc xin cho người bệnh.



Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chủ động rà soát, lập danh sách người lao động đủ điều kiện tiêm vắc xin Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) gửi về cơ quan quản lý trực tiếp để phối hợp chính quyền địa phương nơi đơn vị trú đóng tổ chức tiêm.



UBND phường, xã, thị trấn lập danh sách người dân thuộc các nhóm đối tượng nêu trên đã đến thời hạn tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) để tổ chức điểm tiêm tại địa phương.