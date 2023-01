Ái nữ nhà Võ Hạ Trâm cảm nhạc chuẩn 'con nhà nòi'

Con gái Võ Hạ Trâm luôn khiến dân tình được phen cười "ngả nghiêng" trước những hành động, cử chỉ đầy đáng yêu.

Vào hồi tháng 7/2021, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm đã hạ sinh con gái đầu lòng với ông xã ngoại quốc. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi động thái của gia đình nhà người đẹp đều nhận được sự quan tâm và săn đón nồng nhiệt từ phía khán giả lẫn người hâm mộ. Nét đẹp lai của nhóc tỳ Moon làm cho không ít người không thể rời mắt.

Mới đây, Võ Hạ Trâm đã đăng tải đoạn clip hát hò ngẫu hứng giữa mình và con gái trên xe trong lúc di chuyển thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Theo đó, khi Võ Hạ Trâm hát 1 đoạn ca khúc nhạc thiếu nhi tiếng Anh, cô bé đã lập tức bật dậy nhảy rất đều theo giai điệu. Khả năng cao đây chính là "bài tủ" của bé Moon được Võ Hạ Trâm cho nghe thường xuyên nên chỉ cần nghe thấy những câu hát đầu tiên thì cô bé đã có thể nhún theo rất điêu luyện.

Không chỉ nhún nhảy, con gái Võ Hạ Trâm còn bập bẹ hát theo. Dù không nghe rõ được phát âm của cô bé, nhưng nhiều người vẫn cho rằng bé Moon ngay từ thuở nhỏ đã có khả năng nhạy bén về âm nhạc như múa và hát, đúng kiểu "con nhà nòi".

Còn nhớ trước đó, trong một lần đi diễn cùng mẹ, Võ Hạ Trâm cho biết bé Moon rất nhạy cảm với âm nhạc. Những món đồ chơi nào phát ra âm thanh, em đều thích. Mới 17 tháng tuổi nhưng Moon đã biết hát nhẩm theo các bài hát thiếu nhi quen thuộc và làm động tác giống với các nhân vật trong phim ca nhạc.

Dù mới hơn 1 tuổi nhưng sự thông minh, lém lỉnh và đáng yêu của nhóc tỳ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả.

