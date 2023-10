Ái nữ Hà Siêu Liên của Vua sòng bài Ma Cao bất ngờ từ chối nắm tay ông xã tài tử tại sự kiện

Tại một sự kiện ngày 27/10, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã cùng nhau xuất hiện khiến dư luận chú ý. Cặp vợ chồng mặc đồ ton sur ton, phong cách vô cùng sang trọng.

Tuy nhiên điều khiến cư dân mạng chú ý hơn hết là tâm trạng của hai người, dường như đang bực bội vì điều gì đó. Khoảnh khắc khi bước đến sảnh vào, Đậu Kiêu đưa tay, ngỏ ý muốn nắm tay vợ nhưng Hà Siêu Liên từ chối, chỉ vòng tay khoác hờ tay chồng.



