Ái nữ của Nhã Phương và Trường Giang lần đầu lộ 'full' dung mạo

Your browser does not support the video tag.

Nhã Phương vừa bế con vừa livestream, 1 phút lệch máy làm lộ cả khuôn mặt ái nữ



Khoảnh khắc Destiny tựa vào vai mẹ cực đáng yêu, đây là bức ảnh cận mặt rõ nhất của con gái Nhã Phương và Trường Giang