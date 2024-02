Ái nữ cao gần 1m8 của Bình Minh 15 tuổi đã bộc lộ tài năng thiên bẩm, dự đoán là kiến trúc sư giỏi trong tương lai

Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật cho con về một lĩnh vực nào đó như ca múa, hội họa hay diễn thuyết là điều mà các bậc cha mẹ nên làm để giúp trẻ định hướng bước đường phát triển trong tương lai của bản thân tốt hơn. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng biết cách nuôi dạy con đúng hướng hơn.

Đó cũng là một trong những phương châm nuôi dạy con của doanh nhân Lê Anh Thơ và ông xã - diễn viên Bình Minh được tiết lộ trong một chia sẻ mới đây. Cụ thể, bà chủ cửa hàng sầu riêng ở Sài Gòn đăng tải bức ảnh chụp con gái lớn An Nhiên đang say sưa với cuốn sách tập vẽ, cùng với đó là 2 bản thiết kế do chính tay An Nhiên tạo ra.

Tác phẩm của An Nhiên.

Doanh nhân Anh Thơ cho biết, cô bắt đầu phát hiện con gái có năng khiếu với kiến trúc khi thấy con chụp ảnh rất đẹp. Do đó, vợ chồng cô đã để ý, tạo điều kiện và khuyến khích con tập vẽ nhiều hơn. Thành quả có được chính là những bức vẽ mà bà mẹ chia sẻ. Lê Anh Thơ cũng gợi ý về nghề nghiệp tương lai có thể phù hợp với con gái chính là kiến trúc sư để con gái có thể tham khảo.

"Cách đây khoảng 1 năm mới phát hiện chị 2 chụp hình phong cảnh hay chụp thức ăn rất đẹp, bố cục chặt chẽ, canh góc hài hoà. Cùng một chỗ hay một đĩa thức ăn bày ra mình chụp với chỉ chụp khác nhau trời vực. Mẹ gợi ý vậy con làm kiến trúc sư sẽ hợp.

Từ đó phát hiện ra tiếp chỉ vẽ sketch đẹp thôi rồi luôn. Mà phải nói là ngưỡng mộ thầy cô ở trường í, sao mà dạy học sinh vẽ tính tỉ lệ gì đó hay ơi là hay. Chỉ 10-15 phút chỉ vẽ sketch lại cái góc phòng khách, hay phòng làm việc của mẹ nhoay nhoáy" - bà mẹ 2 con nói.

Quả thực những bức vẽ của con gái diễn viên Bình Minh nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người. Khá nhiều người cũng thừa nhận khi nhìn vào hình vẽ của An Nhiên đủ để thấy được cô bé thực sự có khiếu hội họa bẩm sinh, rất có thể trở thành một nhà thiết kế hay kiến trúc sư giỏi trong tương lai. Bên cạnh đó cũng không quên dành lời khen ngợi cho việc giáo dục con gái quá đúng đắn của vợ chồng Bình Mình.

