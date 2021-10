Ái Nhi diện áo dài lộng lẫy sau sự cố bị giữ hành lý ở sân bay Ai Cập

Your browser does not support the video tag.

Tối 21/10 (giờ Ai Cập), phần thi trang phục dân tộc thuộc khuôn khổ Hoa hậu Liên lục địa 2021 chính thức diễn ra. Trần Hoàng Ái Nhi - đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi gửi tới bạn bè quốc tế hình ảnh tà áo dài Việt Nam. Bộ quốc phục lộng lẫy được thiết kế đặc biệt, cầu kỳ tới từ NTK Minh Châu.