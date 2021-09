Ái Nhi đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2021

Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 49 diễn ra vào tháng 10 tại Sharm El Sheikh, Ai Cập. Năm 2018, đại diện Việt Nam là Lê Âu Ngân Anh đã giành ngôi vị á hậu 4 chung cuộc.

Clip Ái Nhi nhận dải băng đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Liên lục địa:

Your browser does not support the video tag.

Phúc Hậu