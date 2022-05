Ai ngờ tỷ phú Bill Gates là... "soái ca ngôn tình": "Sẽ mãi cưới một người"

Khi kết hôn, ông Bill và bà Melinda không có hợp đồng tiền hôn nhân, nhưng họ đã nhanh chóng thỏa thuận xong xuôi và hoàn tất thủ tục ly hôn một cách êm thấm hồi tháng 8/2021.

Ông Bill Gates hiện là tỷ phú giàu thứ 4 thế giới với khối tài sản 129,4 tỷ USD. Trong cuộc phỏng vấn, ông đã chia sẻ thẳng thắn về cách ông và bà Melinda phân chia tài sản khi ly hôn: "Chúng tôi dành thời gian để đưa ra được một cách dàn xếp công bằng, mà cả hai bên cùng thống nhất rồi ký vào giao ước.

Nhưng thực sự cả hai chúng tôi đều không phải đối diện với bất cứ sự sụt giảm thực tế nào xét về mặt giá trị tài sản. Câu chuyện phân chia tài sản này thực tế xoay quanh việc rồi đây, tôi sẽ có bao nhiêu tỷ USD để cho đi, cô ấy sẽ có bao nhiêu tỷ USD để cho đi... Câu chuyện phân chia tài sản của chúng tôi phần nhiều là xoay quanh những mục đích thiện nguyện của chúng tôi trong cuộc sống.

Chúng tôi đều là những con người rất đỗi may mắn trong cuộc đời. Tôi luôn cảm thấy xót xa khi chứng kiến những con người phải sống trong những điều kiện vật chất rất đỗi hạn hẹp. Chúng tôi không thiếu thốn gì, chúng tôi có thể chi tiêu nới tay vì con cái trong một chừng mực nào đó, nhưng sau cùng, phần lớn tài sản của chúng tôi rồi sẽ để dành cho hoạt động thiện nguyện".

Ông Bill Gates cũng tiết lộ rằng bà Melinda là người được quyền tiếp tục nuôi chú cún cưng của gia đình. Ông Bill được quyền giữ lại "căn nhà xinh xắn" mà cả gia đình từng cùng nhau sống ở đó.

Ông Bill khẳng định rằng việc phân chia tài sản diễn ra công bằng đối với cả hai phía, thậm chí, ông còn tỏ ra hài hước khi nói mình bị... "bạc đãi": "Cô ấy được quyền nuôi chú cún cưng của gia đình. Cô ấy đã giết chết cõi lòng tôi bằng hành động ấy. Tôi không đùa đâu. Thế giới nên biết rằng tôi đã bị bạc đãi nhiều đấy. Tôi nghiêm túc mà. Thực sự là chúng tôi không hề hành xử xấu xí với nhau chút nào".

Khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với bà Melinda, Bill Gates đã bị khủng hoảng về mặt hình ảnh trước truyền thông - công chúng. Những thông tin về các cuộc tình ngoài luồng, về cách ông ứng xử với đồng nghiệp đã khiến công chúng ít nhiều thất vọng về ông. Trước đây, Bill Gates xây dựng hình ảnh đẹp đẽ, hoàn hảo và hình ảnh ấy đã tồn tại "không tì vết" trong suốt nhiều năm tháng.

Nhưng sau cơn khủng hoảng hình ảnh xảy ra trong năm 2021, có thể thấy rằng hiện tại, Bill Gates đang có những bước đi khôn ngoan để vãn hồi tình thế. Chẳng hạn, với cuộc phỏng vấn vừa thực hiện, ngay lập tức truyền thông - công chúng quốc tế lại bị thu hút bởi cách nhìn nhận tích cực của ông về cuộc hôn nhân đã qua, về người phụ nữ đã gắn bó với ông 27 năm.

Ông Bill và bà Melinda thời trẻ (Ảnh: Daily Mail).

Những phát ngôn đề cao người cũ, trân trọng những gì đã có, tự nhận rằng bản thân cũng đau khổ, hụt hẫng sau đổ vỡ, rồi lồng ghép chút hài tếu như thể mình cũng là "một ông chồng tội nghiệp... như ai", cũng có những điều phải nhường nhịn người phụ nữ từng đồng hành với mình..., tất cả những điều ấy có thực sự đúng hoàn toàn như lời ông Bill Gates nói hay không?

Câu trả lời chỉ có mình ông Bill biết rõ nhất. Nhưng bằng những chia sẻ kiểu như vậy, lăng kính mà truyền thông - công chúng nhìn nhận ông rõ ràng có trở nên tích cực, thiện cảm, thú vị hơn.

Một điều mà truyền thông - công chúng đều nhận thấy khi những tỷ phú nổi tiếng hàng đầu thế giới như Elon Musk, Jeff Bezos hay Bill Gates cùng thực hiện khi bước ra khỏi hôn nhân, đó là dù vợ cũ của họ nói gì, họ không bao giờ đáp lại bằng những điều không hay khi nói về vợ cũ, hay về cuộc hôn nhân đã qua, ít nhất là trước truyền thông.

Bill Gates thậm chí lựa chọn chỉ nói về những điều tích cực từng có. Nhìn chung, nam giới luôn được kỳ vọng hành xử đẹp trước phụ nữ, và một tỷ phú nổi tiếng thế giới như Bill Gates cũng hiểu rất rõ điều đó. Ông hiểu mình cần phải thể hiện được sự lịch thiệp với phụ nữ, rằng mình cư xử đẹp trong mọi hoàn cảnh, kể cả trong biến cố và tai tiếng.

Nhìn lại cuộc tình đã có giữa ông Bill Gates và bà Melinda Gates

Trong cuốn tiểu sử "Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire" ra mắt hồi năm 1992, tác giả James Wallace cho biết mặc dù ông Bill Gates sớm quen biết và hẹn hò bà Melinda từ năm 1988, khi ấy bà Melinda đang là một nhân viên cấp cao của Microsoft, nhưng vì hai người chưa quyết định nghiêm túc trong mối quan hệ, nên đôi bên đều có nhiều lựa chọn cho mình.

Về phần Bill Gates, ông luôn nhắc đến Microsoft như thể đó là mục tiêu lớn từng thu hút toàn bộ thời gian, tâm sức của mình, đến mức ông không còn sự rảnh rang hay tâm trạng để hẹn hò gì nhiều, việc ông hẹn hò và kết hôn với một nữ nhân viên trong công ty càng khiến nhiều người tin vào khắc họa ấy.

Nhưng tác giả Wallace thông qua những cuộc phỏng vấn với những người từng quen biết Bill Gates thời trẻ, khẳng định rằng cá tính sôi nổi, những cuộc ăn chơi "tới bến", những mối quan hệ tình cảm rất đỗi phong phú của Bill Gates đã không được đề cập đầy đủ và đúng tầm.