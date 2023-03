Ai là thủ phạm thực sự gây nổ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc của Nga?

Sáng 26/9/2022, thiết bị giám sát của Đan Mạch đã phát hiện một cơn địa chấn tương đương sức công phá của 500kg thuốc TNT gây ra ở phía đông nam đảo Bornholm. Cùng lúc đó, việc giảm áp suất được ghi nhận ở Dòng chảy phương Bắc 2, tuyến phía nam của hai đường ống song song, được thiết kế để vận chuyển khí đốt của Nga dưới biển Baltic.

Bọt khí nổi lên khi đường ống dẫn bị rò rỉ. Ảnh: The Economist

Một chùm bọt khí metan sau đó được phát hiện trên bề mặt. 17 giờ sau, một vết rò rỉ khác được phát hiện ở phía đông bắc. Các vụ nổ đã làm thủng một số lỗ trên các lớp vỏ thép và bê tông của Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2.

Cả hai đường ống, vốn đều do công ty khí đốt quốc doanh Nga Gazprom vận hành, đang không truyền tải khí đốt vào thời điểm đó. Dòng chảy phương Bắc 2 được hoàn thành vào năm 2021, nhưng chưa bắt đầu hoạt động do Đức đình chỉ dự án trước thềm cuộc xung đột Nga - Ukraine. Moscow đã ngừng bơm khí đốt qua Dòng chảy phương Bắc 1 khoảng một tháng trước khi xảy ra vụ nổ, với lí do bảo trì.