Ai là HLV chắc cú trên 'ghế nóng' Rap Việt thêm 2 mùa nữa?

Phần phỏng vấn ngắn của HLV Wowy trước thềm Rap Việt mùa 2 lên sóng

Cụ thể, trong phần giao lưu ngắn, "Lão Đại" nhận được câu hỏi: "Ở mùa 1 do chọn khá lâu nên team Wowy chỉ có 8 người trong khi các team khác là 9 người. Năm nay Wowy có tính rút kinh nghiệm không?".

Thật vậy, dù trong mùa 1 thì 3 team Karik, Binz và Suboi đều có đủ 9 thành viên, chỉ duy nhất Wowy có 8 thí sinh. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc: Quán quân Rap Việt mùa 1 là Dế Choắt đến từ team "Lão Đại".