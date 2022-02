Ai không nên sử dụng thuốc Molnupiravir?

Chiều 23/2, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã chính thức công bố giá bán thuốc điều trị Covid-19 Molnupiravir. Giá bán lẻ của thuốc này trên thị trường từ 11.500 đồng đến 12.500 đồng/viên.



Theo TS Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu ung thư, City of Hope, California, Mỹ, hoạt chất chính trong thuốc là chất β-D-N4-hydroxycytidine (gọi tắt là NHC) triphosphate. Chất này có khả năng cạnh tranh với 2 trong 4 cơ chất khi virus tổng hợp gene của nó là C (cytidine triphosphate) và U (uridine triphosphate). Do vậy, khi có sự hiện diện của thuốc Molnupiravir, thay vì sử dụng C hoặc U, nó sẽ có xác suất dùng "nhầm" hợp chất NHC triphosphate và dẫn đến đột biến gene của virus.



Đột biến này khiến cho các protein của virus tạo ra sau đó bị hư hỏng, không sử dụng được nên sẽ không sinh sản nữa. Để dễ hình dung, việc này giống như làm hư hỏng bảng "công thức nấu ăn" của virus khiến chúng không thể nấu ra món ăn mà nó cần cho sự sống.



Hiện tại, Molnupiravir được cấp phép sử dụng tại hơn 10 quốc gia như Mỹ, Anh, Nhật Bản và tại Việt Nam.