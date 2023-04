Ai khiến 'See Tình' của Hoàng Thùy Linh lan rộng ở Hàn Quốc?

Việc PSY nhảy theo nhạc của Hoàng Thùy Linh như "hiệu ứng đòn bẩy" giúp See Tình nổi tiếng hơn ở xứ củ sâm. Trước đó, tờ Maekyung đề cập đến PSY khi bàn về sự nổi danh của ca khúc xuất xứ Việt Nam. See Tình từng xuất hiện trên iChart. Đây là bảng xếp hạng âm nhạc uy tín của Hàn Quốc, tổng hợp hạng âm nhạc từ YouTube, Melon, Genie...

Bởi, hiện tượng Kpop đình đám một thời hiện vẫn là tên tuổi nổi tiếng nhất sau cơn sốt Gangnam Style 10 năm trước. Điều này nhiều khả năng giúp See Tình tiếp tục trụ vững trên các bảng xếp hạng ở Hàn.

PSY không phải ca sĩ nổi tiếng đầu cover See Tình.

Để vươn tầm thế giới, không phải ngày một ngày hai. Nhưng điều dễ nhận thấy nhất sau khi PSY để ý đến Hoàng Thùy Linh là See Tình vẫn hot tại Hàn sau 3 tháng giai điệu "tình tang tang tính" bùng lên như hiện tượng trên TikTok.

Việc "ông hoàng YouTube" từng khuấy đảo làng nhạc thế giới với Gangnam Style chú ý đến bản nhạc See Tình dần giải mã câu hỏi mà chúng tôi từng đề cập với DTAP: "Liệu 'See Tình' có giúp nữ ca sĩ và nhóm vươn tầm châu Á, sau đó là thế giới?".

Trong ngày đến Việt Nam, Paul Kim - ca sĩ thể hiện nhiều bản nhạc phim đình đám, trong đó có The Glory - cho biết giai điệu của See Tình nổi tiếng đến mức nhiều người Hàn nghĩ đó là nhạc của Hàn Quốc.



Hoàng Thùy Linh nhận nhiều lời khen sau khi "See Tình" trở thành cơn sốt ở Hàn Quốc.

Theo lý giải của Paul Kim, nhiều người Hàn biết đến See Tình trên TikTok. Nhiều người biết đến ca khúc qua điệu nhảy, đoạn điệp khúc hơn là toàn bộ bản nhạc. Anh còn so sánh See Tình nói riêng và nhiều ca khúc Việt nói chung giống âm nhạc Hàn thời kỳ đầu.

Tờ Newspim của Hàn Quốc đưa tin See Tình của Hoàng Thùy Linh không giảm độ nổi tiếng sau nhiều tháng. Diễn đàn Naver của Hàn Quốc lại liên tục đưa tin về ca khúc. Hoàng Thùy Linh được nhiều khán giả Hàn tìm hiểu thông tin. Họ cũng muốn biết ý nghĩa của ca khúc, ngoài điệu nhảy ngắn trên TikTok.

Ngoài đoạn điệp khúc nổi trên mạng, nhật báo Maekyung của Hàn tìm hiểu sâu hơn về ca khúc của Hoàng Thùy Linh. Trang báo thậm chí dịch lời bài hát sang tiếng Việt.

"Ít người biết điệu nhảy xuất phát từ ca khúc Việt, nghệ sĩ người Việt hát. Bản gốc 'See Tình' êm dịu hơn nhưng bản phối lại với giai điệu nhanh lại nổi toàn cầu", Maekyung viết.

Sau khi đoạn nhảy cover nổi đình đám trên mạng, See Tình lập tức vào bảng xếp hạng Viral 50 của Spotify Hàn Quốc. Ngoài bản gốc ở vị trí 16, bản phối lại xếp ở vị trí 23, đứng kèm là nhiều bản nhạc viral như Boy's A Liar, Pt. 2, Here I Am, Pandora, Kill Bill, Limbo...

Hồi tháng 2, See Tình bất ngờ xuất hiện trên Top Trending của Hàn Quốc. Điều đó khiến mạng xã hội Việt xôn xao, truyền thông liên tục đưa tin về sự viral của ca khúc tại xứ kim chi.