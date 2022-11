Ai hưởng lợi khi Meta thất thế

Đà tăng trưởng chóng mặt của quảng cáo trên Facebook, Instagram phải dừng lại vì thay đổi đột ngột của Apple. Ảnh: Pexels.



Tháng 4/2021, Apple đã gây chấn động toàn bộ ngành quảng cáo trực tuyến khi ra mắt tính năng “minh bạch theo dõi” (App Tracking Transparency - ATT), yêu cầu sự đồng ý từ người dùng iPhone nếu ứng dụng muốn theo dõi hoạt động của họ nhằm đưa ra quảng cáo phù hợp.

Theo Gizmodo, chính sách mạnh mẽ này đã thay đổi toàn bộ cục diện ngành công nghệ. Meta, công ty mẹ của Facebook, cho biết họ đã mất 10 tỷ USD doanh thu quảng cáo, tương đương với 8,5% doanh thu năm 2021 chỉ vì ATT. Không chỉ thế, minh bạch theo dõi là một trợ lực lớn cho TikTok trong cuộc đua với các nền tảng mạng xã hội.

“Trong khi Meta chật vật giữ vị thế, TikTok đã mở ra một thị trường khách hàng mới dành cho các nhà quảng cáo”, John Donahue, đồng sáng lập công ty tư vấn quảng cáo Up & to the Right, nhận định.

Thế chân Meta, TikTok trở thành thế lực mới trong ngành quảng cáo