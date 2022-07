Ai giàu nhất trong nhóm bạn Wooga của V, Park Seo Joon và Choi Woo Shik?

Theo One Mega Group’s Lifestyle Asia, V cũng sở hữu một bất động sản trị giá 4,55 triệu USD ở Gangnam.

3. Choi Woo Shik (32 tuổi) - 5 triệu USD

Choi Woo-shik là một nam diễn viên đang lên ở Hàn Quốc nhờ các vai diễn trong Train to Busan và Parasite. Nam diễn viên người Canada gốc Hàn đã tích lũy được tài sản ròng trị giá 5 triệu USD, theo Celebrity Net Worth.

Choi Woo-shik kiếm được phần lớn thu nhập nhờ diễn xuất và các hợp đồng quảng cáo cho Coca-Cola. Ngoài ra, anh cũng đóng cho nhiều music video của thần tượng Kpop, chẳng hạn như My Old Story của IU, Happy và You Were Beautiful của Day6.

4. Peakboy (33 tuổi) - 4 đến 5 triệu USD