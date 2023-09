Ai đứng sau Hoàng Thùy Linh?

Quỹ An toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được thành lập ở cấp Trung ương do Bộ Công an quản lý; cấp tỉnh do UBND cấp tỉnh quản lý. Quỹ không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.