Ai đang có ý định dùng miếng dán say xe nên biết tác dụng phụ nguy hiểm này

Miếng dán say xe được coi là bạn đồng hành của người bị say xe, nhưng ít người biết rằng miếng dán say xe chứa hyoscin hydrobromid có thể gây nguy cơ tăng thân nhiệt, thậm chí tử vong.

1. Tác dụng phụ nguy hiểm của miếng dán say xe Miếng dán say xe hiện đang được sử dụng rộng rãi. Miếng dán say xe chứa hyoscine hydrobromide được chỉ định để ngăn ngừa các triệu chứng say tàu xe như buồn nôn, nôn và chóng mặt... ở người lớn và trẻ em từ 10 tuổi trở lên. Mỗi miếng dán có tác dụng trong 72 giờ. Miếng dán say xe được coi là người bạn đồng hành của người hay bị say xe. Miếng dán say xe hyoscine hydrobromide cũng thường được dùng trong hướng dẫn lâm sàng cho các chỉ định khác ngoài chứng say xe. Những chỉ định này (nằm ngoài giấy phép) bao gồm: - Quản lý tình trạng tăng tiết nước bọt trong các quần thể lâm sàng khác nhau; ví dụ, ở bệnh nhân đa khuyết tật phức tạp hoặc bại não, bệnh nhân thở máy, bệnh nhân mắc bệnh Parkinson, bệnh nhân cần chăm sóc giảm nhẹ và bệnh nhân tăng tiết nước bọt do thuốc - Quản lý buồn nôn và nôn; ví dụ, ở bệnh nhân sau phẫu thuật hoặc ở bệnh nhân ung thư Tuy nhiên, theo Nhóm chuyên gia tư vấn về thuốc Nhi khoa của Ủy ban An toàn thuốc Vương quốc Anh (PMEAG), đã có báo cáo về tác dụng phụ tăng thân nhiệt gây nguy hiểm. Đây là tác dụng phụ kháng cholinergic nghiêm trọng, trong đó có nguy cơ đột tử đặc biệt ở trẻ em khi sử dụng miếng dán say xe. Hyoscin hydrobromid có thể đi qua hàng rào máu não, thuốc có cả tác dụng trên hệ thần kinh trung ương và ngoại vi, từ đó gây ra một loạt các tác dụng kháng cholinergic không mong muốn bao gồm: Tăng thân nhiệt, bí tiểu, khô miệng, rối loạn điều tiết mắt (mờ mắt), giãn đồng tử, kích ứng da, phát ban toàn thân, buồn ngủ, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, rối loạn chú ý, bồn chồn, mất phương hướng, nhầm lẫn, ảo giác, mê sảng, co giật, hôn mê và liệt hô hấp… Sau khi gỡ bỏ miếng dán, hyoscin trong da tiếp tục đi vào máu. Do đó, các tác dụng không mong muốn này có thể tồn tại đến 24 giờ hoặc lâu hơn sau khi gỡ bỏ miếng dán. Trẻ em và người cao tuổi là những đối tượng dễ gặp tác dụng phụ hơn. Theo PMEAG, tác dụng tăng thân nhiệt đã được bổ sung vào danh sách tác dụng không mong muốn trong tờ tóm tắt các đặc tính sản phẩm và hướng dẫn sử dụng thuốc. Tác dụng phụ nghiêm trọng đặc biệt khi sử dụng ngoài các hướng dẫn sử dụng được cấp phép, bao gồm: - Sử dụng với mục đích khác ngoài ngăn ngừa các triệu chứng say tàu xe - Sử dụng cho trẻ em dưới 10 tuổi - Cắt miếng dán thành nhiều miếng nhỏ (làm giảm sinh khả dụng của thuốc) - Dán nhiều miếng dán cùng lúc - Lạm dụng, sử dụng miếng dán kéo dài... Trẻ em dưới 2 tuổi khuyến cáo, không nên dùng bất cứ thuốc gì để chống say tàu xe. 2. Làm thế nào để sử dụng miếng dán say xe an toàn? Miếng dán say xe cũng giống như tất cả các loại thuốc đều có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn tuy không phải ai cũng mắc phải. Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng và thậm chí đe dọa đến tính mạng. Điều quan trọng là phải nhận thức được các dấu hiệu và triệu chứng của các tác dụng phụ nghiêm trọng có thể liên quan đến miếng dán say xe hyoscine hydrobromide, bao gồm: Tăng thân nhiệt, không thể đi tiểu, nhầm lẫn, mất phương hướng, ảo giác, co giật, giảm ý thức và khó thở… Nếu những triệu chứng này xảy ra, cần gỡ bỏ miếng dán ngay lập tức. Nếu thân nhiệt tăng cao, cần tìm cách giảm nhiệt độ cơ thể đồng thời tìm kiếm sự trợ giúp của nhân viên y tế. Với trẻ em dưới 2 tuổi khuyến cáo, không nên dùng bất cứ thuốc gì để chống say tàu xe. Nếu sử dụng miếng dán chứa hyoscin hydrobromid trong bệnh viện hoặc các cơ sở khám chữa bệnh nội trú, cán bộ y tế cần theo dõi về các dấu hiệu và triệu chứng của tác dụng kháng cholinergic trên bệnh nhân và xử trí kịp thời nếu tác dụng không mong muốn này xảy ra.