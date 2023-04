Ai cứu được Rap Việt mùa 3?

BigDaddy sẽ thử sức vai trò HLV Rap Việt mùa 3. Trước đó, anh từng đảm nhận vai trò tương tự ở King of Rap, song không để lại nhiều dấu ấn. Sau hơn 10 năm chơi rap, BigDaddy đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nhạc Việt. So với khi làm HLV King of Rap, nam rapper cần cải thiện độ linh hoạt trong khâu "ăn nói" để bắt kịp sóng Rap Việt.

Andree Right Hand được đồn đoán ngồi ghế HLV Rap Việt. Nếu điều đó xảy ra, Rap Việt mùa 3 sẽ bổ sung màu sắc hoàn toàn khác so với 2 mùa trước. Andree gắn với hình ảnh của một rapper "bad boy" có gu âm nhạc và thời trang theo xu hướng rapper Âu - Mỹ.