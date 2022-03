Ai cũng nghĩ Phạm Quỳnh Anh được cầu hôn: Sự thật ngã ngửa

Dịp Valentine vừa qua, showbiz Việt được phen náo động khi hội bạn thân đình đám đăng cùng một tấm ảnh với background "Marry Me". Cả hội cũng đính kèm dòng chữ: "We love you, 14/2/2022".

Hành động đó đến từ Mai Phương Thúy, Phạm Quỳnh Anh, Gil Lê, Noo Phước Thịnh, Minh Hằng, Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh... Trong ảnh là khoảnh khắc mọi người cùng nâng ly, chúc mừng ai đó cầu hôn (hoặc được cầu hôn).

Nhiều nghi vấn cho rằng nhân vật sắp lên hoa xe là một ngôi sao nổi tiếng nằm trong hội bạn này. Đáng chú ý, không lâu sau Phạm Quỳnh Anh được hé lộ là nữ chính trong buổi cầu hôn đó.

Theo thông tin râm ran, cầu hôn Phạm Quỳnh Anh là một chàng trai kém tuổi, 2 người đã yêu nhau say đắm từ lâu. Cũng có một số đồn đoán cho rằng nữ ca sĩ đang mang thai với người đàn ông này, khi liên tục để lộ vòng 2 kém thon gọn.