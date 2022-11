Ai cũng gọi Thiên Ân là Kim Xuyến, lý do là gì?

Your browser does not support the video tag.

Clip: Thiên Ân chia sẻ về cái tên Kim Xuyến.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, được biết đến khi đăng quang Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Chân dài Long An sở hữu chiều cao 1m75, số đo 3 vòng 88.5 - 66 - 98. Cô hiện là sinh viên của trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.