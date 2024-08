AI của Apple vượt trội thế nào so với đối thủ?

AI tạo sinh của Apple (được gọi là Apple Intelligence) có thể ra mắt muộn hơn nhiều so với các đối thủ phổ biến khác như ChatGPT, Llama, nhưng đang tỏ ra thắng thế trên khá nhiều phương diện. Một sách trắng về mô hình LLM Apple's Foundation Model (AFM) do công ty tự phát triển, hỗ trợ cho Apple Intelligence, tiết lộ 2 thông tin quan trọng: Đầu tiên, đây là mô hình an toàn nhất về mặt thiết kế, và thứ hai là nó có khả năng cạnh tranh cao với cả Llama của Meta và GPT-4 của OpenAI.

Trong các bài kiểm tra, AFM có khả năng viết và tóm tắt ngang bằng với LLM hàng đầu của OpenAI, Meta, Mistral AI và các công ty khác. Nhờ các hướng dẫn nghiêm ngặt của Apple về việc xóa nội dung có hại, các bài kiểm tra do con người đánh giá liên tục xếp hạng mô hình AFM là an toàn nhất so với tất cả các mô hình còn lại với biên độ lớn.

Sơ đồ cấu trúc AI của Apple.

Dữ liệu và tương tác của người dùng được xử lý thông qua hệ thống AI ngay trên thiết bị, sử dụng chip silicon của Apple để đảm bảo hoạt động nhanh chóng, riêng tư và an toàn. Các tác vụ tốn nhiều tài nguyên hơn hoặc những tác vụ yêu cầu bộ dữ liệu lớn được gửi đến cơ sở hạ tầng điện toán đám mây riêng, hỗ trợ cho các mô hình trên thiết bị và mở rộng khả năng của chúng mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư.

Hồi giữa năm, Apple đã gây sốt khi trình diễn Siri tích hợp với ChatGPT tại hội nghị lập trình viên WWDC thường niên. Điều này khiến nhiều người cho rằng OpenAI đứng sau toàn bộ Apple Intelligence, nhưng thực tế không phải vậy.