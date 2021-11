Ai có nhiều khả năng bị ung thư dạ dày?

Your browser does not support the audio element.

Theo NHS, bạn có thể có nhiều khả năng mắc ung thư dạ dày hơn nếu:

- Trên 50 tuổi.

- Là nam giới.

- Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori) trong thời gian dài.

- Mắc một số bệnh về dạ dày, chẳng hạn như trào ngược axit lâu dài, nghiêm trọng, viêm dạ dày hoặc một tình trạng gọi là thiếu máu ác tính, ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của bạn.

- Có anh trai, em gái hoặc cha mẹ bị ung thư dạ dày

Nhiều bệnh ung thư dạ dày cũng liên quan đến lối sống.

Làm thế nào để giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày?