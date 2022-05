Ai có 5 thói quen này khi ăn sáng thì cả đời không lo mỡ nội tạng, giảm rủi ro tối đa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, thậm chí là ung thư

Chọn bữa ăn sáng có nhiều chất xơ giúp giảm lượng đường và chất béo được hấp thụ. Chúng cũng là nguyên nhân khiến mỡ nội tạng tích tụ ở vùng bụng.

Thực phẩm giàu chất xơ có thể được tìm thấy trong rau và ngũ cốc nguyên hạt với hơn 5g chất xơ trong mỗi khẩu phần. Khi ăn sáng, hãy thêm rau vào bữa ăn của bạn để cơ thể khỏe mạnh hơn.

3. Ăn bột yến mạch

Bột yến mạch đã đứng trước thử thách của thời gian như một món ăn chủ yếu cho bữa sáng. Và hóa ra, lựa chọn ăn sáng này có thể giúp bạn đốt cháy rất nhiều chất béo trong thời gian dài.



Theo TS Trista Best (chuyên gia dinh dưỡng tại Balance One Supplements), chọn một bữa sáng nguyên hạt và đầy đủ protein có thể giúp giảm chất béo bằng cách giữ cho bạn cảm thấy no lâu hơn.

Điều này ngăn chặn việc ăn quá nhiều trong suốt buổi sáng và mang đến cho bạn một bữa sáng giàu chất dinh dưỡng hơn là một bữa sáng nhiều calo.

Bột yến mạch là một bữa ăn sáng tuyệt vời để thay thế bánh ngọt ăn sáng chứa nhiều carbohydrate tinh chế. Đây là nguồn ngũ cốc nguyên hạt tuyệt vời và chứa nhiều chất xơ cũng như chất dinh dưỡng giúp chúng trở thành một bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Tuy nhiên, nhiều lợi ích của chúng thường bị phủ nhận khi có quá nhiều đường và lớp phủ dày đặc calo. Do đó, muốn giảm mỡ nội tạng, bạn nên dùng một số lớp phủ lành mạnh như các loại hạt, quế, quả việt quất, dâu tây và chuối. Yến mạch mặn có thể thêm cà chua, trứng, nấm và rau bina.

4. Thay thế các món ăn sáng có lớp phủ kém lành mạnh bằng các lựa chọn lành mạnh hơn

Để ý đến các lớp phủ cụ thể trong món ăn sáng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lượng mỡ nội tạng mà bạn đốt cháy.