Ai chịu trách nhiệm khi để ông Trịnh Văn Quyết phát hành 430 triệu cổ phiếu?

"Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư thuộc về Tập đoàn FLC và các công ty liên quan" - ông Phan Anh nói.

Cựu Chủ tịch FLC có thể đối mặt mức án tù chung thân

Ông Trịnh Văn Quyết khi chưa bị bắt.

Trao đổi với Tiền Phong, luật sư Lâm Thị Mai Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, trước cáo buộc của cơ quan điều tra về việc ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 6 nghìn tỷ đồng, ông Quyết có thể phải đối diện với mức án kịch khung là tù chung thân.

Ngày 25/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an thi hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC) và các cá nhân có liên quan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự 2015. Sự việc xảy ra tại Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty có liên quan.

“Trong vụ án này có đồng phạm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vai trò cụ thể, mức độ đóng góp của từng bị can trong việc cùng ông Quyết chiếm đoạt số tiền hơn 6.412 tỷ đồng. Nếu có căn cứ xác định các bị can còn lại đã giúp sức tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để bị can Quyết lừa chiếm số tiền lớn, họ sẽ bị xử lý về tội danh và tình tiết định khung tương tự với vị cựu Chủ tịch FLC", bà Mai Anh nói.