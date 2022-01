Ai cần khám hậu Covid-19 và khám ở đâu?

Trước hiện tượng một số người dân quá lo lắng hậu Covid-19 nên chủ động chụp Xquang phổi “để xem phổi có trắng xóa không”, ông cho rằng đây là việc làm … vô lý. Nếu phổi tổn thương, người bệnh sẽ có biểu hiện hô hấp, không thể xảy ra tình trạng “trắng phổi” trên một người khỏe mạnh, bình thường.



Ở một số trường hợp, người dân có thể nhầm lẫn dấu hiệu hậu Covid-19 trong khi đó là biểu hiện của một bệnh lý khác. Vì vậy, bác sĩ Khanh khuyến cáo người bệnh nên đi khám khi có triệu chứng, không nên đổ xô hay tập trung đến bệnh viện nếu không có biểu hiện.



Thời gian qua, hàng ngàn người tại TP.HCM đang đối mặt với nhiều dấu hiệu mỏi mệt, đau nhức, lo âu sau khi khỏi Covid-19 một thời gian. Chất lượng cuộc sống, năng suất làm việc và đời sống tinh thần đều bị ảnh hưởng. Sở Y tế TP xác định hậu Covid-19 là một trong những mối quan tâm chính của ngành y tế trong năm 2022, sẽ xây dựng chiến lược, mô hình quản lý.



Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP, nhiều bệnh viện đã và đang thành lập khoa hậu Covid-19 như Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Phục hồi chức năng Điều trị bệnh nghề nghiệp, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM…



Ở tuyến trung ương, có Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Đại học Y dược, Bệnh viện Chợ Rẫy…

Người đã khỏi Covid-19 nhưng có triệu chứng có thể khám hậu Covid-19 tại bệnh viện.

Mới đây, Hội đông y TP.HCM phối hợp cùng các bệnh viện đã tổ chức thăm khám miễn phí cho khoảng 500 người bệnh có triệu chứng hậu Covid-19. Trong thời gian tới, mục tiêu sẽ chăm sóc cho khoảng 12.000 người bị ảnh hưởng sau nhiễm SARS-CoV-2.



Bác sĩ Trương Thị Ngọc Lan, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc đánh giá, đây là sự quan tâm rất cần thiết khi người bệnh mang di chứng hậu Covid-19 hoang mang, không biết đi đến đâu để thăm khám, điều trị.



“Khi có các địa chỉ tin cậy, người dân được can thiệp kịp thời. Hậu Covid-19 chưa từng có tiền lệ, người dân rất lúng túng. Đối với những bệnh nhân ở tình trạng nặng, chúng tôi sẽ chuyển đến chuyên khoa phù hợp như chuyên khoa hô hấp, chuyên khoa tim mạch, tâm thần… nếu cần can thiệp lâu dài”, bác sĩ Ngọc Lan cho biết.



Trong khi đó, tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, phòng khám hậu Covid-19 tiếp nhận khoảng 4.000 bệnh nhân trong hơn một tháng qua, do những di chứng mệt mỏi, khó thở, mất ngủ, rụng tóc...



Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Như Vinh, Trưởng khoa Thăm dò chức năng hô hấp của bệnh viện cho hay, hội chứng hậu Covid-19 xảy ra ở những người bệnh có các mức độ bệnh khác nhau, từ giai đoạn cấp tính, mức độ nhẹ và ngay cả với người không có triệu chứng.



“Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh sau nhiễm Covid-19 sẽ bị suy giảm chức năng hô hấp kéo dài, yếu cơ, đau, mệt mỏi, trầm cảm, lo âu…dẫn đến chất lượng cuộc sống và năng suất lao động giảm sút”, bác sĩ Vinh chia sẻ.