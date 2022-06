Ahn Jae Hyun tái xuất cực bảnh sau ồn ào ly hôn Goo Hye Sun

Ngày 11/6, Ahn Jae Hyun tổ chức buổi ký tặng và xuất bản cuốn sách The List Of Things To Remember tại Hiệu sách Kyobo, Gwanghwamun, Seoul.

Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện công khai trước truyền thông và khán giả sau gần 2 năm vướng ồn ào ly hôn vợ cũ Goo Hye Sun.

Có thể thấy Ahn Jae Hyun đã tăng cân trở lại, anh được khen phong độ và ngày càng điển trai.