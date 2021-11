Ahn Bo Hyun – ‘Nam thần 6 múi’ của 'My name' nói gì về cảnh nóng tranh cãi với Han So Hee?

Tuy nhiên, cái mác “sao nam Hậu duệ mặt trời ” có lẽ khiến Ahn Bo Hyun cảm thấy không ít phiền muộn. Mãi tới năm 2019, Ahn Bo Hyun mới bắt đầu khẳng định thương hiệu riêng trong lòng công chúng. Anh gây chú ý khi góp mặt trong bộ phim Trung Quốc do đạo diễn Hàn Quốc Shin Woo Chul chỉ đạo có tựa đề Investiture of the Gods ( Phong Thần Diễn Nghĩa ). Trong năm này, Ahn Bo Hyun cũng có thêm dự án điện ảnh thứ hai Memories of a Dead End ( Hồi ức nơi cuối đường ), hợp tác cùng Sooyoung (SNSD) và Tanaka Shunsuke. Ấn tượng nhất trong năm 2019 của Ahn Bo Hyun là sự xuất hiện trong Her Private Life ( Bí mật nàng Fangirl ) với vai nam phụ chung tình Nam Eun Ki - bạn thân của nữ chính Sung Deok Mi (Park Min Young).

Tôi đã sống như mọi thứ sẽ đâu vào đó miễn là tôi không bỏ cuộc. Mọi người trên thế giới này đều có những khó khăn và vấn đề của riêng họ. Những người khác đều có thể chịu đựng và giải quyết tốt những vấn đề đó nên tôi luôn nghĩ rằng không có lý gì mình lại không thể”.

Với tư tưởng đó, khi tham gia bộ phim My name do Netflix sản xuất vừa ra mắt giữa tháng 10 vừa rồi, Ahn Bo Hyun không nghề ngại ngùng khi lần đầu đóng cảnh nóng, bạn diễn của anh còn là Han So Hee – một trong những mỹ nhân được “thèm khát” nhất Hàn Quốc. Dù đối mặt với không ít tranh cãi trong một cảnh phim thậm chí bản thân anh cũng không được thông báo trước, Ahn Bo Hyun vẫn thể hiện thái độ vô cùng chuyên nghiệp, anh cho rằng cảnh nóng là một phần nhằm nâng tầm cảm xúc nhân vật, khiến cho tâm trạng, bản năng khao khát được yêu của các nhân vật trong My name được giải phóng. Sau My name, khán giả cũng dự đoán rằng Ahn Bo Hyun không chừng sẽ trở thành một trong những “con cưng” của Netflix sau Song Kang hay Lee Do Hyun.

