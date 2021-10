After credit của 'Venom 2' có gì mà dân tình 'phát cuồng' tới vậy?

Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ trước nội dung của phim.

Venom: Let There Be Carnage - hay còn được gọi là Venom 2 đã chính thức ra mắt toàn cầu vào đầu tháng 10. Bộ phim nhận về khá nhiều ý kiến đánh giá tương đối trái chiều. Một số cho rằng, Venom 2 không có chất lượng cải thiện, mọi thứ vẫn chỉ nhàng nhàng và trung bình. Số khác thì lại nghĩ, Venom vốn dĩ không phải là dạng phim đầu tư tốt về kịch bản, phim làm ra với mục đích giải trí là chủ yếu.