Afghanistan: Nổ liên hoàn ở trường nam sinh gần thủ đô Kabul, hàng chục thương vong

Hãng tin địa phương Aamaj cho hay, một trong các vụ nổ xảy ra do lựu đạn phát nổ, khiến ít nhất 5 người bị thương. Hiện vẫn chưa có thông tin về nguyên nhân của các vụ nổ khác.

Cũng theo TASS, giới chức Taliban không cho phép đưa tin về vụ việc. Họ giật máy ảnh từ tay các phóng viên và không cho đại diện truyền thông đến gần hiện trường.

Cùng ngày, chính quyền do Taliban kiểm soát thông báo phát hiện tổng cộng 107 vũ khí ở tỉnh Paktika, miền Đông Afghanistan, trong bối cảnh lực lượng an ninh nước này tiếp tục thu hồi vũ khí ở bên ngoài các đơn vị an ninh.