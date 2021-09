aespa tung bộ ảnh với xương quái vật Black Mamba, chỉ có đỉnh!

Đặc biệt, có lẽ nhiều người sẽ ấn tượng với bức ảnh treo mình lơ lửng một cách tự tin và thần thái của Karina. Nhiều fan còn đùa rằng đạo cụ của cô nàng lúc này chính là bộ xương của quái vật Black Mamba trong MV debut của aespa. Nhìn lại thì cũng có vẻ hợp lý thật!

Con quái vật trườn trong MV Black Mamba ngày nào giờ chỉ còn lại bộ xương bắt Karina treo lơ lửng giữa không trung

Một số bình luận dành cho bộ ảnh teaser với concept cực "chất" của Karina và Giselle:

- Không phải fan nhưng vẫn phải khen. Thật sự rất xinh và sang luôn!