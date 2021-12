aespa nhận gạch đá vì hát nhép trên chương trình nổi tiếng của Mỹ

Nhóm nhạc nữ aespa là nghệ sĩ Kpop đầu tiên được mời tới The Nick Cannon Show do MC nổi tiếng người Mỹ là Nick Cannon tổ chức. Chương trình được phát sóng trên kênh Fox Hoa Kỳ, vào lúc 11 giờ sáng ngày 9/12 và lúc 1 giờ sáng ngày 10/12.

Tuy nhiên, cư dân mạng đang bày tỏ suy nghĩ của họ về sự xuất hiện của aespa trên các chương trình truyền hình của Mỹ. Trên một diễn đàn cộng đồng trực tuyến, cư dân mạng đã chia sẻ một bài đăng có tên: "aespa hát nhép ngay cả ở Mỹ?".

1 tiết mục mà aespa trình diễn tại show

Trong bài viết được đăng tải, người này chia sẻ: