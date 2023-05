Adidas trước áp lực giải quyết vấn đề liên quan đến mẫu giày Yeezy

Theo ông Gulden, Adidas đã thảo luận về mẫu giày Yeezy, trong đó có các cuộc thảo luận với những người bị tổn thương vì những phát biểu thành kiến với người Do Thái của Kanye West.

Giám đốc phụ trách ngăn chặn tình trạng bài Do Thái của Ủy ban về người Do Thái tại Mỹ Holly Huffnagle cho rằng nếu Adidas quyết định bán số giày còn trong kho, số tiền thu được nên được sử dụng để đảm bảo rằng những phát ngôn bài Do Thái sẽ không bị lan truyền.

Ông Gulden hồi tháng Ba cho biết Adidas có thể hiến tặng số tiền từ việc bán giày Yeezy cho các tổ chức từ thiện.

Cho đến thời điểm này, theo người phát ngôn của tập đoàn, các lựa chọn cho việc sử dụng số tiền nói trên vẫn đang tiếp tục được cân nhắc./.

Năm 2022, Adidas bị ảnh hưởng nặng nề khi chấm dứt hợp tác với Kanye West, sau khi vị rapper bị tẩy chay trên diện rộng vì đăng những lời thóa mạ người Do Thái lên mạng xã hội. Cú chia tay dẫn đến nhiều rắc rối về bản quyền, khi mà Adidas nắm giữ phần lớn các bằng sáng chế thiết kế cho giày thể thao Yeezy, nhưng thương hiệu này lại đang thuộc sở hữu của Mascotte Holdings, công ty của Kanye West. Kanye West sinh ngày 8 tháng 6 năm 1977 (mang tên pháp lý là Ye kể từ tháng 10 năm 2021) là nam rapper, nhà sản xuất và nhà thiết kế thời trang người Mỹ gốc Phi nổi tiếng. Với những phát ngôn bài Do Thái và các luận điệu kéo dài sau đó của rapper này vào tháng 10/2022, các hãng thời trang lớn Adidas, Balenciaga và Gap đã đồng thời chấm dứt hợp đồng với Kanye West. Theo Forbes, vụ việc đã khiến giá trị tài sản ròng mà Kanye West từng sở hữu trị giá 6,6 tỉ USD vào tháng 3/2021 rơi xuống con số 400 triệu USD vào cuối năm 2022./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)