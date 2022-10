Adenovirus: Nỗi lo của phụ huynh thời điểm giao mùa

Virus Adeno dễ lây và lây lan nhanh trong cộng đồng cũng như dễ nhầm lẫn với triệu chứng cảm cúm thông thường, sẽ gây chủ quan. Với các bé có thể trạng khỏe mạnh, bệnh có thể tự khỏi, nhưng với những các bé có sức đề kháng kém thì dễ gây ra tình trạng suy hô hấp. Nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, các ca tử vong do nhiễm virus Adeno đều thuộc nhóm trẻ có thể trạng yếu, suy dinh dưỡng, Do đó, TS.BS Lê Kiến Ngãi khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát các dấu hiệu của trẻ, khi thấy trẻ có biểu hiện chuyển nặng như thở rút lõm ngực, rối loạn tri giác, lừ đừ... nên đưa ngay trẻ đến bệnh viện để thăm khám kịp thời.

Hiện chưa có vaccine phòng ngừa virus Adeno, vậy cha mẹ cần phải chú ý những gì để phòng lây nhiễm virus này?

Adenovirus chưa có vaccine phòng ngừa vì có khá nhiều chủng. Những bệnh do Adenovirus gây ra cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, mà chỉ điều trị triệu chứng như những bệnh viêm hô hấp do virus, vì đa số bệnh nhân sẽ tự khỏi, ngoài nguy cơ chuyển nặng cao ở những trẻ có bệnh nền, thể trạng yếu, sức đề kháng kém. Trong buổi trò chuyện với phụ huynh của Trường mầm non Joybell Kids, TS.BS Lê Kiến Ngãi chia sẻ một số phương pháp phòng tránh bệnh Adenovirus ở trẻ như sau:

- Cho trẻ bú sớm, ngay sau sinh, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bú kéo dài đến 2 tuổi

- Chế độ ăn dặm của trẻ hợp lý, đủ các thành phần dinh dưỡng

- Giữ gìn môi trường sống của trẻ sạch sẽ, thoáng mát, không có khói, bụi, khói thuốc lá