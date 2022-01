Adele phân thân ngồi giữa 7749 thể loại ghế trong MV mới

Đúng nửa đêm 13/1 (theo giờ Việt Nam), Adele đã chính thức ra mắt MV Oh My God, single thứ 2 đến từ album 30 sau Easy On Me. Ngay từ khi album 30 ra mắt, ca khúc Oh My God đã nhận về sự yêu thích đặc biệt từ cộng đồng người hâm mộ Adele trên toàn thế giới bởi chất R&B pha dance pop độc đáo, khác với những bản pop ballad hoặc soul đầy trữ tình quen thuộc của "Họa mi nước Anh".

Your browser does not support the video tag.

Adele - Oh My God

Adele cho biết MV Oh My God được đạo diễn bởi Đạo diễn Sam Brown, cũng là người thực hiện "siêu phẩm" Rolling In The Deep cách đây 11 năm tạo cho người hâm mộ cảm giác hoài niệm. Nếu như trong Rolling In The Deep, chỉ có Adele ngồi trên 1 chiếc ghế "độc thoại nội tâm" thì với Oh My God, cô đã phân thân thành nhiều hình tượng để... ngồi trên 7749 thể loại ghế khác nhau.