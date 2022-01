Adele khóc khi phải lùi lịch show diễn gấp do Covid-19

Cô tiếp tục với giọng run rẩy: “Một nửa đội nhân viên bị nhiễm Covid-19 vẫn chưa hồi phục". Khi xin lỗi vì phải hủy show ngay phút cuối, Adele bày tỏ: “Tôi thực sự rất tiếc". Cô đã thức trắng 30 tiếng đồng hồ để tìm giải pháp cho những khán giả đi cả chặng đường xa đến Las Vegas để xem buổi diễn. Trong video, nữ ca sĩ kìm nén nước mắt: “Tôi rất buồn và cũng rất xấu hổ. Tôi chân thành xin lỗi những người từ xa tới đây".

