Adam Levine và vợ đón con thứ 3 sau scandal ngoại tình

Behati Prinsloo và Adam Levine

Trước đó một ngày, Adam Levine bị người mẫu Instagram Sumner Stroh cáo buộc qua TikTok rằng cô có quan hệ tình cảm với Levine.

Người chiến thắng giải Grammy phủ nhận có quan hệ thể xác với Stroh nhưng cho biết đã "vượt qua ranh giới". Ca sĩ She Will Be Loved cũng khẳng định vợ Prinsloo và hai cô con gái Dusty và Gio là “tất cả những gì” anh ấy quan tâm.