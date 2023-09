'Ác quỷ ma sơ' trở thành quán quân phòng vé Bắc Mỹ dịp cuối tuần

Lấy bối cảnh châu Âu những năm 1950 cùng câu chuyện xoay quanh các bí tích tôn giáo, "The Nun 2" mang phong cách của phim kinh dị đậm màu gothic. (Nguồn: Warner Bros)

Bộ phim "The Nun II" (tựa tiếng Việt: Ác quỷ ma sơ) của do hãng Warner Bros. và New Line Cinema hợp tác sản xuất đã trở thành quán quân phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua, với doanh thu 32,6 triệu USD từ 3.728 rạp chiếu.

Phim kinh dị đã chứng tỏ được sức hút trong thời kỳ đại dịch COVID-19 và phần thứ 9 của series “The Conjuring” đã nối dài xu thế này, mặc dù con số trên còn kém xa thành tích mở màn 53,8 triệu USD của “The Nun” - "tác phẩm tiền nhiệm" ra mắt năm 2018 và là bộ phim có doanh thu cao nhất trong vũ trụ "The Conjuring" tính đến thời điểm này.