'Ác nữ' Kim So Yeon đóng chính 'Bạn trai tôi là hồ ly 2', Lee Dong Wook tái xuất

Trước đó Lee Dong Wook và Kim Bum xác nhận tham gia mùa mới, Kim So Yeon cũng được cho là sẽ thế chỗ Jo Bo Ah.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Kim So Yeon được chọn vào vai nữ chính trong bộ phim Bạn trai tôi là hồ ly 2 . Ê-kíp đang sản xuất mùa 2 và mùa 3 lấy bối cảnh thời Joseon và thời Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc.

Kim So Yeon ra nhập dàn diễn viên

Bạn trai tôi là hồ ly (Tale of the nine tailed) ra mắt cách đây 1 năm, kể về mối tình lãng mạn giữa một nam thần (cáo chín đuôi trong thần thoại) - Lee Yeon (Lee Dong Wook), người đã đến định cư tại thành phố, không sợ hãi và nữ giám đốc sản xuất Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) của một show truyền hình thực tế quyết tâm truy lùng chàng hồ ly.