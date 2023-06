Ác mộng của người ngồi cạnh hành khách tự mở cửa máy bay ở Hàn Quốc

Giờ nhớ lại, Lee thực sự cảm thấy không thoải mái khi ngồi cạnh người đàn ông trong suốt chuyến bay.

"Ngay từ khi lên máy bay, anh ấy trông nhợt nhạt và tỏa ra bầu không khí tồi tệ. Anh ấy trông u tối, cứ bồn chồn, nhìn mọi người xung quanh và hành động kỳ lạ".

Sự việc hy hữu

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, cảnh sát đã bắt giữ nam hành khách mở cánh cửa thoát hiểm. Người đàn ông khai rằng cảm thấy ngột ngạt và muốn nhanh chóng rời khỏi máy bay. Người này đi một mình, không say rượu, nói rằng đang căng thẳng do mất việc.

Không ai trong số gần 200 hành khách trên chiếc máy bay bị rơi ra ngoài hay bị thương sau vụ việc, song 12 người có triệu chứng khó thở và một số được đưa tới bệnh viện. Những người này đều xuất viện sau khoảng 2 tiếng.

Theo Asiana Airlines, các cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành, đặc biệt là làm thế nào mà người đàn ông có thể mở cửa trong khi máy bay vẫn đang bay.

Chuyên gia hàng không Geoffrey Thomas của Airline Ratings nhận định đây là vụ việc rất kỳ lạ bởi về mặt kỹ thuật, không thể mở những cánh cửa đó trong chuyến bay. Thomas cho biết tốc độ hạ cánh của một chiếc A321 là khoảng 270 km/h, nghĩa là những cơn gió có cùng tốc độ đang thổi ngược chiều máy bay.