Ác mộng của các chuyên gia AI

Sự khác biệt là những công cụ này - dù có thể phá hoại đến mức nào - phần lớn nằm trong tầm kiểm soát của con người. Nếu nó gây ra thảm họa, đó là do chúng ta đã cố tình chọn sử dụng, hoặc không ngăn chặn được việc những cá nhân ác ý lạm dụng chúng hoặc vận hành một cách bất cẩn. AI sẽ nguy hiểm hơn vì đến một ngày nào đó có thể không còn nằm trong tầm kiểm soát.

Điều gì khiến AI khác biệt so với những công nghệ mạnh mẽ, mới nổi khác như công nghệ sinh học, thứ có thể gây ra những đại dịch khủng khiếp, hay vũ khí hạt nhân, thứ có thể hủy diệt thế giới trong vài giây?

Kỹ thuật được Rosenblatt khởi xướng - hiện được gọi là học sâu - bắt đầu vượt trội hơn đáng kể so với các phương pháp tiếp cận khác như thị giác máy tính, ngôn ngữ, dịch thuật, dự đoán và vô số vấn đề khác.

“Điều đáng lo ngại là nếu chúng ta tạo ra và mất kiểm soát đối với những thứ như vậy, trong khi mục tiêu của chúng có vấn đề, thì kết quả sẽ không chỉ là những thiệt hại trước mắt, như máy bay rơi hoặc nhà máy hạt nhân rò rỉ. Thay vào đó, những tác nhân không phải con người, có năng lực cao, sẽ cố gắng tranh giành và duy trì kiểm soát đối với môi trường của chúng”, Joseph Carlsmith, nhà phân tích tại Open Philanthropy Project, một dự án nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cho biết.

Các nhà khoa học lo ngại về viễn cảnh đáng sợ khi AI chiếm quyền kiểm soát từ tay con người. Ảnh: Shutterstock.



Ô nhiễm hạt nhân rất khó để làm sạch và ngăn chặn sự lan rộng. Nhưng nó không cố gắng tránh né bị dọn dẹp, hoặc cố gắng để lây lan - và đặc biệt là không thông minh hơn con người.

Carlsmith cho rằng viễn cảnh các hệ thống do con người tạo ra sẽ chiếm quyền kiểm soát vĩnh viễn, giết chết hầu hết nhân loại hoàn toàn là chuyện khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, ý tưởng này được lấy cảm hứng từ chính những lời cảnh báo của các nhà khoa học hàng đầu khi họ chứng kiến sự xuất hiện của AI, chứ không phải ngược lại.

Những cảnh báo đáng sợ

Trong bài báo nổi tiếng đã đưa Alan Turing trở thành tên gọi của bài đánh giá mức độ thông minh của hệ thống trí tuệ nhân tạo, nhà khoa học tiên phong về AI viết:

“Có rất nhiều việc phải làm để cố gắng duy trì trí thông minh của một người theo tiêu chuẩn do máy móc đặt ra. Có vẻ như một khi phương pháp tư duy của máy móc bắt đầu, sẽ không mất nhiều thời gian để vượt xa sức mạnh yếu ớt của chúng ta… Do đó, ở một số giai đoạn, chúng ta phải nghĩ đến việc máy móc nắm quyền kiểm soát”.

IJ Good, một nhà toán học cộng tác chặt chẽ với Turing, cũng đưa ra kết luận tương tự. Trong một đoạn trích từ những ghi chú chưa được xuất bản của Good vào năm 2009, ông viết: “Vì sự cạnh tranh toàn cầu, chúng ta không thể ngăn máy móc nắm quyền... chúng ta là những con chuột Lemming”. Ông cho rằng kết cục có lẽ là sự tuyệt chủng của loài người.

“Bạn có thể không phải là một người thù ghét kiến, có ác ý giẫm lên chúng, nhưng nếu bạn phụ trách một dự án thủy điện năng lượng xanh và có một ổ kiến ​​trong vùng bị ngập lụt, tội nghiệp lũ kiến ​​quá. Chúng ta đừng đặt nhân loại vào vị trí của những con kiến ​​đó”, nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking viết trong một cuốn sách được xuất bản sau khi ông qua đời năm 2018.

Theo nhận định của Vox, trong thời gian dài, an toàn AI bị xem là một vấn đề xa vời. Đó là lý do chỉ một số ít nhà nghiên cứu cố gắng tìm ra cách làm cho công nghệ này an toàn. Giờ đây, con người có thêm một vấn đề ngược lại: Thách thức đã hiện hữu, không rõ chúng ta có giải quyết kịp thời hay không.