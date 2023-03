"Ác mẫu" mầm non

Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) - 2 người trông giữ trẻ - vừa bị Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) triệu tập để điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của một bé trai 17 tháng tuổi. Cháu bé tử vong sau khi đến lớp mầm non do An và Lành đứng lớp.

Tại trụ sở công an, trước khi khai nhận hành vi đánh đập dã man với cháu bé, An và Lành vẫn quanh co chối tội, khai man, không thành khẩn. Cho đến khi những tình tiết bạo hành được khai nhận, bất cứ ai cũng không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Cụ thể, lời khai của các đối tượng thể hiện, sáng 23/2, bé Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Đến khoảng 9h, 2 đối tượng đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài. Thấy vậy, Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném, làm đầu bé trai đập xuống nền nhà, tiếp đó, đối tượng dùng tay tát nạn nhân. Trong khi đó, An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm vào đầu cháu bé.

Trong các ngày 24, 25 và 26/2, bé trai tiếp tục được đưa đến lớp của An. Vào sáng 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu.