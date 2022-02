Abramovich đang tháo chạy hay ‘phòng thủ chờ phản công’?

“Chắc chắn ông Abramovich sẽ không thể sở hữu một CLB bóng đá ở đất nước này nữa? Chúng ta nên xem xét việc thu giữ một số tài sản của ông ấy, bao gồm cả ngôi nhà trị giá 152 triệu bảng của ông ta?”, Bryant đề xuất.

Chelsea là tình yêu hay công cụ?

Tháng 11/2021, Abramovich kiện nhà xuất bản HarperCollins và tác giả Catherine Belton về cuốn sách "Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On The West" tiết lộ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo tỷ phú này đầu tư mua Chelsea để Nga có được sự chấp nhận và ảnh hưởng ở Anh.

Hiếm khi lên tiếng thanh minh điều gì nhưng Abramovich lại kiện tác giả cuốn sách này.

Cựu phóng viên tờ Financial Times đã dựa trên những tư liệu được cung cấp bởi tỉ phú người Nga lưu vong Sergei Pugachev để viết. Tòa án tối cao London thụ lý đơn kiện, khẳng định cuốn sách “phỉ báng” và “bôi nhọ” Abramovich.

Điều ngạc nhiên là Abramovich hiếm khi lên tiếng bất cứ điều gì đúng sai về về bản thân mình, nay lại "nổi điên" lên ngay lập tức về cuốn sách này.

Vậy rốt cuộc Chelsea sẽ ra sao sau khi “chuyển giao”? Theo phân tích của Telegraph, Tình trạng này chỉ mang tính tạm thời, chưa có gì chắc chắn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không loại trừ khả năng khi những vấn đề chính trị lắng xuống, Abramovich sẽ trở lại cương vị vốn có.

Abramovich đang tính đường gì sau khi chuyển sao Chelsea?

Abramovich không còn kiểm soát “việc điều hành và ra quyết định” của CLB vì liên quan đến kinh doanh và hoạt động. Ông vẫn là “chủ sở hữu” của câu lạc bộ (thông qua công ty mẹ Fordstam Ltd) và có thể "đầu tư" vào nó (trừ bất kỳ lệnh trừng phạt nào liên quan), tức là nguồn tiền của Chelsea vẫn hoàn toàn được đảm bảo.