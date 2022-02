Abbott thu hồi sữa bột Alimentum nghi nhiễm khuẩn

"Điều quan trọng là không có sản phẩm được phân phối nào có kết quả dương tính với sự hiện diện của một trong hai loại vi khuẩn này và chúng tôi vẫn đang tiếp tục tiến hành các kiểm nghiệm bổ sung", đại diện Abbott thông tin thêm.

Trước đó, ngày 20/2, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, đã nhận được thông tin từ Mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) về sự cố một số trẻ nhỏ bị nhiễm Cronobacter sakazakii and Salmonella Newport liên quan đến việc sử dụng sản phầm dinh dưỡng công thức sản xuất tại nhà máy của Abbott Nutrition’s Sturgis, MI, Mỹ.